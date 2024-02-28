Велентей (Нагорная) Акуина Павловна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1912 ст.
Дочь: Велентей Ирина Иоакимовна
Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Сын: Велентей Михаил Иоакимович
Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Велентей Екатерина Иоакимовна
Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович
Рождение ребёнка
19.01.1923
Дочь: Велентей Мария Иоакимовна
Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович
Рождение ребёнка
27.03.1925
Дочь: Велентей Мария Иоакимовна
Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно