Велентей (Нагорная) Акуина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей (Нагорная) Акуина Павловна

Велентей (Нагорная) Акуина Павловна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1912 ст.

Дочь: Велентей Ирина Иоакимовна

Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Сын: Велентей Михаил Иоакимович

Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Велентей Екатерина Иоакимовна

Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1923

Дочь: Велентей Мария Иоакимовна

Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.03.1925

Дочь: Велентей Мария Иоакимовна

Отец ребёнка: Велентей Иоаким Назарович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Иоаким Назарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close