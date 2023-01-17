Графова-Адриянычева (Замотина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова-Адриянычева (Замотина) Мария Сергеевна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Замотин Сергей Николаевич

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
29.10.1897 ст.

Муж: Графов-Адриянычев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.

Сын: Графов-Адриянычев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Михаил Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-3038 170об-171
Рождение ребёнка
23.11.1904 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Михаил Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-3068 186об-187
Рождение ребёнка
19.12.1909 ст.

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Михаил Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-3880 28об-29
Смерть
Неизвестно
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