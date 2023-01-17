Графова-Адриянычева (Замотина) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Замотин Сергей Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1897 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.
Сын: Графов-Адриянычев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Михаил Петрович
203-780-3038 170об-171
Рождение ребёнка
23.11.1904 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Михаил Петрович
203-780-3068 186об-187
Рождение ребёнка
19.12.1909 ст.
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Михаил Петрович
203-780-3880 28об-29
Смерть
Неизвестно