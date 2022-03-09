Горшкова Гуляева Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Гуляева Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1947

Дата смерти

09.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1976

Дочь: Калустян Горшкова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Горшков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
31.03.1985

Дочь: Горшкова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Горшков Владимир Николаевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
09.03.2022
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