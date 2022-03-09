Горшкова Гуляева Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1947
Дата смерти09.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1976
Дочь: Калустян Горшкова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Горшков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.1985
Дочь: Горшкова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Горшков Владимир Николаевич
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
09.03.2022