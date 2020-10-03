Горшков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1952

Дата смерти

03.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1952

Отец: не указан

Мать: Горшкова Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
20.07.1976

Дочь: Калустян Горшкова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Горшкова Гуляева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
31.03.1985

Дочь: Горшкова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Горшкова Гуляева Нина Николаевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
03.10.2020

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