Горшков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1952
Дата смерти03.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.07.1976
Дочь: Калустян Горшкова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Горшкова Гуляева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
31.03.1985
Дочь: Горшкова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Горшкова Гуляева Нина Николаевна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
03.10.2020