Пачин Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843 ст.
Дата смерти17.09.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1843 ст.
Отец: Пачин Андрей
Мать: не указана
Восприемник
11.05.1869 ст.
В у Якова Уаровича Вшивкова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 769 стр 10 №50м
Восприемник
18.11.1871 ст.
В у Петра Уаровича Вшивкова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 762 стр 81 №211м
Восприемник
19.04.1881 ст.
В у Семёна Уаровича Вшивкова Источник: Ф 719 Оп 8 Д 779 стр 21 №94м
Смерть
17.09.1918
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
75 лет, от старости Ф 719 Оп 8 д 859 стр 100 №30м