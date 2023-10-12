Пачин Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПачин Григорий Андреевич

Пачин Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843 ст.

Дата смерти

17.09.1918

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843 ст.

Отец: Пачин Андрей

Мать: не указана

Восприемник
11.05.1869 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В у Якова Уаровича Вшивкова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 769 стр 10 №50м
Восприемник
18.11.1871 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В у Петра Уаровича Вшивкова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 762 стр 81 №211м
Восприемник
19.04.1881 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В у Семёна Уаровича Вшивкова Источник: Ф 719 Оп 8 Д 779 стр 21 №94м
Смерть
17.09.1918
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
75 лет, от старости Ф 719 Оп 8 д 859 стр 100 №30м
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close