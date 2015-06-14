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Безобразов Алексей Николаевич

Место рождения

Зарубино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.04.1950

Дата смерти

14.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарубино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.12.1975

Сын: Безобразов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Безобразова Валентина Васильевна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.10.1977

Дочь: Безобразова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Безобразова Валентина Васильевна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.08.1979

Дочь: Безобразова Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Безобразова Валентина Васильевна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.07.1981

Дочь: Баранова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Безобразова Валентина Васильевна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безобразова Валентина Васильевна

Смерть
14.06.2015
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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