Безобразов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.04.1950
Дата смерти14.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1975
Сын: Безобразов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Безобразова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1977
Дочь: Безобразова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Безобразова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1979
Дочь: Безобразова Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Безобразова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
18.07.1981
Дочь: Баранова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Безобразова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.2015
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область