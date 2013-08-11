Безобразова (Смирнова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безобразова (Смирнова) Валентина Васильевна

Место рождения

Вдуля, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.03.1953

Дата смерти

11.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1953

Отец: не указан

Мать: Смирнова Клавдия Ивановна

Вдуля, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.12.1975

Сын: Безобразов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Безобразов Алексей Николаевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.10.1977

Дочь: Безобразова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Безобразов Алексей Николаевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.08.1979

Дочь: Безобразова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Безобразов Алексей Николаевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.07.1981

Дочь: Баранова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Безобразов Алексей Николаевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безобразов Алексей Николаевич

Смерть
11.08.2013
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
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