Безобразова (Смирнова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.03.1953
Дата смерти11.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1953
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.12.1975
Сын: Безобразов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Безобразов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
15.10.1977
Дочь: Безобразова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Безобразов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
27.08.1979
Дочь: Безобразова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Безобразов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1981
Дочь: Баранова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Безобразов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2013
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область