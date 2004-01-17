Скрыбыкина (Винокурова) Лидия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1918
Дата смерти17.01.2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1945
Дочь: Федорова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
29.11.1947
Сын: Скрыбыкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1950
Сын: Скрыбыкин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1950
Дочь: Скрыбыкина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
13.01.1960
Сын: Скрыбыкин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
17.12.1961
Дочь: Скрыбыкина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2004