Скрыбыкина (Винокурова) Лидия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрыбыкина (Винокурова) Лидия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1918

Дата смерти

17.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Винокурова Анна Степановна

Рождение ребёнка
28.03.1945

Дочь: Федорова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
29.11.1947

Сын: Скрыбыкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
15.04.1950

Сын: Скрыбыкин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
15.04.1950

Дочь: Скрыбыкина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
01.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
13.01.1960

Сын: Скрыбыкин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
17.12.1961

Дочь: Скрыбыкина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Скрыбыкин Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыбыкин Николай Степанович

Смерть
17.01.2004
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