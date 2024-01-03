Скрыбыкин Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960
Рождение ребёнка
26.02.1982
Сын: Скрыбыкин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Федорова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1984
Дочь: Скрыбыкина Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Федорова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Анна Николаевна