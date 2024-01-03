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Скрыбыкин Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960

Отец: Скрыбыкин Николай Степанович

Мать: Скрыбыкина Лидия Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.02.1982

Сын: Скрыбыкин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Федорова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1984

Дочь: Скрыбыкина Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Федорова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Анна Николаевна

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