Долгов Евдоким Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти14.08.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Долгов Прохор
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1898
Рождение ребёнка
01.05.1908
Сын: Долгов Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Долгова Акулина Михайловна
крещен в Троицкой церкви с. Ново-Тырышкино
Смерть
14.08.1959
Бийск, город Бийск, Алтайский край