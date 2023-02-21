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Долгов Евдоким Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

14.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Долгов Прохор

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1898

Жена: Долгова Акулина Михайловна

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1908

Сын: Долгов Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Долгова Акулина Михайловна

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
крещен в Троицкой церкви с. Ново-Тырышкино
Смерть
14.08.1959
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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