Долгова Меланья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Меланья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Долгов Егор Прохорович

Отец ребёнка: Долгов Прохор Никитич

Бракосочетание
Около 1866 ст.

Муж: Долгов Прохор Никитич

Рождение ребёнка
15.05.1867 ст.

Сын: Долгов Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Долгов Прохор Никитич

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Долгов Евдоким Прохорович

Отец ребёнка: Долгов Прохор Никитич

Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Долгов Иван Прохорович

Отец ребёнка: Долгов Прохор Никитич

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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