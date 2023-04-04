Долгова Меланья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Долгов Прохор Никитич
Бракосочетание
Около 1866 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1867 ст.
Отец ребёнка: Долгов Прохор Никитич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Долгов Евдоким Прохорович
Отец ребёнка: Долгов Прохор Никитич
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Отец ребёнка: Долгов Прохор Никитич
Смерть
Неизвестно