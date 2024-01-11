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Агапов Михаил Иванович

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Место рождения

Куйбышевская область Красноярский район село Михайловка

Дата рождения

20.11.1928

Дата смерти

23.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928

Отец: Агапов Иван Савельевич

Мать: Агапова Варвара Петровна

Куйбышевская область Красноярский район село Михайловка
Рождение ребёнка
31.07.1948

Сын: Владислав Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Агапов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Салькова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.11.1963

Сын: Агапов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Салькова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Салькова Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салькова Анастасия Дмитриевна

Смерть
23.09.1993
Самарская область Красноярский район село Новый Буян
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