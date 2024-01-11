Агапов Михаил Иванович
Место рожденияКуйбышевская область Красноярский район село Михайловка
Дата рождения20.11.1928
Дата смерти23.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928
Отец: Агапов Иван Савельевич
Мать: Агапова Варвара Петровна
Куйбышевская область Красноярский район село Михайловка
Рождение ребёнка
31.07.1948
Сын: Владислав Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Агапов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Салькова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.11.1963
Сын: Агапов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Салькова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Салькова Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1993
Самарская область Красноярский район село Новый Буян