Кондратенко Прасковья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Прасковья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кондратенко Савва Григорьевич

Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Кононович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кондратенко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Кононович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондратенко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Кононович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
?.06.1858

Сын: Кондратенко Диомид Григорьевич

Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Кононович

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Григорий Кононович

Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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