Кондратенко Прасковья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кондратенко Савва Григорьевич
Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Кононович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кондратенко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Кононович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кондратенко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Кононович
Рождение ребёнка
?.06.1858
Сын: Кондратенко Диомид Григорьевич
Отец ребёнка: Кондратенко Григорий Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно