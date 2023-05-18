Кондратенко Григорий Кононович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кондратенко Конон Кириллович
Мать: Кондратенко Анна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кондратенко Савва Григорьевич
Мать ребёнка: Кондратенко Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кондратенко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Кондратенко Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кондратенко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Кондратенко Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
?.06.1858
Сын: Кондратенко Диомид Григорьевич
Мать ребёнка: Кондратенко Прасковья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно