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Кондратенко Григорий Кононович

Место рождения

Гнилица, Харківська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кондратенко Конон Кириллович

Мать: Кондратенко Анна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кондратенко Савва Григорьевич

Мать ребёнка: Кондратенко Прасковья Лукьяновна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кондратенко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Кондратенко Прасковья Лукьяновна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондратенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кондратенко Прасковья Лукьяновна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
?.06.1858

Сын: Кондратенко Диомид Григорьевич

Мать ребёнка: Кондратенко Прасковья Лукьяновна

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратенко Прасковья Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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