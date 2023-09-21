Ольсен (Борхсениус) Карен Маргрете
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1910
Рождение ребёнка
16.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ольсен Кристиан Бёрге Грёнвальд
Рождение ребёнка
10.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ольсен Кристиан Бёрге Грёнвальд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно