Ольсен (Борхсениус) Карен Маргрете — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльсен (Борхсениус) Карен Маргрете

Ольсен (Борхсениус) Карен Маргрете

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1910

Отец: Борхсениус Вернер Шарло

Мать: Борхсениус Камилла Кристина Хансен

Рождение ребёнка
16.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ольсен Кристиан Бёрге Грёнвальд

Рождение ребёнка
10.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ольсен Кристиан Бёрге Грёнвальд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольсен Кристиан Бёрге Грёнвальд

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close