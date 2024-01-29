Бовкун Зиновия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1915
Дочь: Сотник Миланья Петровна
Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович
Екатериновка, Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович
Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
12.?.1919
Дочь: Павленко Надежда Петровна
Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович
Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович
Екатериновка, Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович
Екатериновка, Лозовая, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно