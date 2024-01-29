Бовкун Зиновия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бовкун Зиновия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1915

Дочь: Сотник Миланья Петровна

Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович

Екатериновка, Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
1917

Сын: Бовкун Василий Петрович

Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович

Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
12.?.1919

Дочь: Павленко Надежда Петровна

Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович

Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович

Екатериновка, Лозовая, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бовкун Петр Захарович

Екатериновка, Лозовая, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бовкун Петр Захарович

Смерть
Неизвестно
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