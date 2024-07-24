Орлов Леонтий Васильевич 17.06.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Леонтий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1896

Дата смерти

09.09.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1896

Отец: Орлов Мысков Василий Прохорович

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/90
Смерть
09.09.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/159

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