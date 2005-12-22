Михайлов Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1929

Дата смерти

22.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929

Отец: Николай

Мать: Васильева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Александр Борисович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна

Смерть
22.12.2005
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