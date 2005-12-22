Михайлов Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1929
Дата смерти22.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929
Отец: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Александр Борисович
Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна
Смерть
22.12.2005