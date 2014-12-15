Ишмулина (Осипова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1966
Дата смерти15.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1966
Отец: Осипов Василий
Мать: Осипова Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.06.1989
Дочь: Иванова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Ишмулин Сергей Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Ишмулин Сергей Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2014