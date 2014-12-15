Ишмулина (Осипова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмулина (Осипова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1966

Дата смерти

15.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1966

Отец: Осипов Василий

Мать: Осипова Тамара Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.06.1989

Дочь: Иванова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Ишмулин Сергей Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Ишмулин Сергей Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмулин Сергей Аркадьевич

Смерть
15.12.2014
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