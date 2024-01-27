Коновалова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Прасковья

Место рождения

с.Михайловка Елизаветпольский уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Коновалов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Коновалов Григорий Яковлевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1874

Сын: Коновалов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Коновалов Григорий Яковлевич

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Смерть
Неизвестно
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