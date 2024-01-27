Коновалова Прасковья
Место рожденияс.Михайловка Елизаветпольский уезд
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1863
Сын: Коновалов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Коновалов Григорий Яковлевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1874
Сын: Коновалов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Коновалов Григорий Яковлевич
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Смерть
Неизвестно