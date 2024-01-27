Коновалов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Упоминание
1848
Россия, г. Ставрополь
В 1848 в составе 19 семейств переселен из Малых Копен в 5 лет от роду с 5 братьями и сестрами с родителями и другими родственниками из Саратовской губернии, Аткарского района, села Малые Копены в Зака... Показать все
Рождение ребёнка
1863
Сын: Коновалов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1874
Сын: Коновалов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Крещение
Неизвестно
молокан
Смерть
Неизвестно