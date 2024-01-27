Коновалов Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Григорий Яковлевич

Коновалов Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Коновалов Яков Наумович

Мать: Коновалова Татьяна Потаповна

Упоминание
1848
Россия, г. Ставрополь
В 1848 в составе 19 семейств переселен из Малых Копен в 5 лет от роду с 5 братьями и сестрами с родителями и другими родственниками из Саратовской губернии, Аткарского района, села Малые Копены в Зака... Показать все
Рождение ребёнка
1863

Сын: Коновалов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1874

Сын: Коновалов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Крещение
Неизвестно
молокан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close