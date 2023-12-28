Поляк Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляк Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Евгения Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Надежда Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: Каневский Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Адвокат. Взяли в заложники. (Гражданская война). Утопили на барже.
Смерть
Около 1918
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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