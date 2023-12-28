Поляк Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Евгения Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Надежда Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: Каневский Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Адвокат. Взяли в заложники. (Гражданская война). Утопили на барже.
Смерть
Около 1918