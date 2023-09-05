Евстигнеева (Ведолова) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: Ведолов Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1864 ст.
Рождение ребёнка
14.01.1867 ст.
Дочь: Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
14.01.1867 ст.
Сын: Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
13.03.1868 ст.
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
?.10.1869 ст.
Сын: Терентий Алексеевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
?.10.1869 ст.
Сын: Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
16.03.1871 ст.
Дочь: Зайцева Дарья Алесеевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.
Дочь: Фотеева Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
18.05.1879 ст.
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович
Смерть
Неизвестно