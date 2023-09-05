Евстигнеева (Ведолова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Ведолова) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Ведолов Иван Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1864 ст.

Муж: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.01.1867 ст.

Дочь: Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.01.1867 ст.

Сын: Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1868 ст.

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.10.1869 ст.

Сын: Терентий Алексеевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.10.1869 ст.

Сын: Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.03.1871 ст.

Дочь: Зайцева Дарья Алесеевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.

Дочь: Фотеева Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.05.1879 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей Андрианович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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