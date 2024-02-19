Зятькова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: Зятьков Григорий Кириллович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Зятьков Макар Григорьевич

Отец ребёнка: Зятьков Григорий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Григорий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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