Зятьков Григорий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятьков Григорий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Зятьков Кирилл Аникиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Катерина Григорьевна

Мать ребёнка: Зятькова ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Зятьков Макар Григорьевич

Мать ребёнка: Зятькова ?

Военная служба
С 1827
Воинское звание: рекрут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова ?

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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