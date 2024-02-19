Зятьков Григорий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Зятьков Кирилл Аникиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Катерина Григорьевна
Мать ребёнка: Зятькова ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Зятьков Макар Григорьевич
Мать ребёнка: Зятькова ?
Военная служба
С 1827
Воинское звание: рекрут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зятькова ?
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно