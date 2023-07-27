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Жуков Митрофан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Жуков Василий Исакиевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно