Стрельников Григорий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрельников Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1918
Дочь: Рыбакова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Стрельникова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Стрельникова Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно