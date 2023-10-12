Стрельников Григорий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Григорий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельников Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1918

Дочь: Рыбакова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Стрельникова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Стрельникова Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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