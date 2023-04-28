Гагаринов Анатолий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Анатолий Никитич

Место рождения

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Анна Абрамовна

Место жительства
Неизвестно
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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