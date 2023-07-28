Гагаринова (Шевнина) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Шевнина) Анна Абрамовна

Место рождения

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.09.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

После 1925 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1929

Отец: Шевнин Авраамий Васильевич

Мать: Шевнина Елена Сергеевна

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагаринов Анатолий Никитич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагаринов Анатолий Никитич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагаринов Анатолий Никитич

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагаринов Анатолий Никитич

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагаринов Анатолий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Анатолий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно