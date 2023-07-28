Гагаринова (Шевнина) Анна Абрамовна
Место рождения
Дата рождения14.09.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1929
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1964
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно