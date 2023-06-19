Полюдова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Полюдова Овдотья (Евдокия) Игнатьевна
Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Полюдова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Полюдова Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Полюдов Никита Игнатьевич
Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Полюдов Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно