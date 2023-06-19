Полюдова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Полюдова Овдотья (Евдокия) Игнатьевна

Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Полюдова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Полюдов Антон Игнатьевич

Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Полюдова Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Полюдов Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Полюдов Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Полюдов Игнатий Антонович

Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Игнатий Антонович

Место жительства
Неизвестно
Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Сюльтюп, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан