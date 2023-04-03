Turkki Onni Viktorinpoika
Место рожденияPäiväkivi No.1, Valkjärvi, Finland
Дата рождения11.02.1910
Дата смерти10.12.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1910
Päiväkivi No.1, Valkjärvi, Finland
Крещение
17.02.1910
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Vääpeli
Место жительства
Неизвестно
Tammela, Finland
Смерть
10.12.1945
Ravijoki, Virolahti, Finland
Похороны
Неизвестно
Ahveniston hautausmaa, Hämeenlinna, Finland