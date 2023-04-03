Turkki Onni Viktorinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTurkki Onni Viktorinpoika

Turkki Onni Viktorinpoika

Место рождения

Päiväkivi No.1, Valkjärvi, Finland

Дата рождения

11.02.1910

Дата смерти

10.12.1945

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1910

Отец: Turkki Viktor Tahvonpoika

Мать: Turkki (turki) Anna Lena

Päiväkivi No.1, Valkjärvi, Finland
Крещение
17.02.1910
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Vääpeli
Место жительства
Неизвестно
Tammela, Finland
Смерть
10.12.1945
Ravijoki, Virolahti, Finland
Похороны
Неизвестно
Ahveniston hautausmaa, Hämeenlinna, Finland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close