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Кудрявцевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кудрявцевъ Иванъ

Мать: Кудрявцева Екатерина Степанова

Бракосочетание
28.01.1894

Жена: Кудрявцева Анна

Рождение ребёнка
12.10.1894

Сын: Кудрявцевъ Ефимъ

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1896

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1899

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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