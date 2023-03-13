Кудрявцевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Кудрявцевъ Иванъ
Бракосочетание
28.01.1894
Жена: Кудрявцева Анна
Рождение ребёнка
12.10.1894
Сын: Кудрявцевъ Ефимъ
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна
Рождение ребёнка
06.10.1896
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна
Рождение ребёнка
17.01.1899
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна