Сургучев Никифор Родионович-Ирадинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1860
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Сургучев Родион Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Матвей Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сургучев Пахом Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Пильпийские юрты Кондинский район
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сургучев Спиридон Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Пильпийские юрты Кондинский район
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Сургучева Гликерия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сургучев Иван Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сургучев Филипп Никифорович
Мать ребёнка: не указана
д. Нюркой
Бракосочетание
1851
Смерть
1860