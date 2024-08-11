Сургучев Никифор Родионович-Ирадинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСургучев Никифор Родионович-Ирадинович

Сургучев Никифор Родионович-Ирадинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Сургучев Родион Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Матвей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сургучев Пахом Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Пильпийские юрты Кондинский район
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сургучев Спиридон Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Пильпийские юрты Кондинский район
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Сургучева Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сургучев Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сургучев Филипп Никифорович

Мать ребёнка: не указана

д. Нюркой
Бракосочетание
1851

Жена: Сургучева Анастасия Ивановна

Смерть
1860

Мы используем куки для улучшения работы сайта.