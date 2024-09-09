Перелыгина Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти12.06.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1847 ст.
Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №853, стр. 19
Рождение ребёнка
18.07.1852 ст.
Дочь: Перелыгина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1042, стр. 276
Рождение ребёнка
13.08.1857 ст.
Сын: Перелыгин Мирон Матвеевич
Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1306, стр. 28
Рождение ребёнка
12.09.1859 ст.
Дочь: Перелыгина Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1450, стр. 28
Рождение ребёнка
26.03.1862 ст.
Дочь: Перелыгина Матрена Матвеевна
Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1673, стр. 68
Рождение ребёнка
17.02.1864 ст.
Дочь: Перелыгина Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1818, стр. 37
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.
Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров
Госархив Самарской области, фонд №32, опись №32, дело №19, стр. 523
Смерть
12.06.1891 ст.
63 года, ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №689, стр. 74