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Перелыгина Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

12.06.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров

Рождение ребёнка
07.06.1847 ст.

Сын: Перелыгин Феодор Матвеев

Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №853, стр. 19
Рождение ребёнка
18.07.1852 ст.

Дочь: Перелыгина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1042, стр. 276
Рождение ребёнка
13.08.1857 ст.

Сын: Перелыгин Мирон Матвеевич

Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1306, стр. 28
Рождение ребёнка
12.09.1859 ст.

Дочь: Перелыгина Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1450, стр. 28
Рождение ребёнка
26.03.1862 ст.

Дочь: Перелыгина Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1673, стр. 68
Рождение ребёнка
17.02.1864 ст.

Дочь: Перелыгина Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1818, стр. 37
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.

Сын: Перелыгин Матвей Матфеев

Отец ребёнка: Перелыгин Матфей Стефанов/Никифоров

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Госархив Самарской области, фонд №32, опись №32, дело №19, стр. 523
Смерть
12.06.1891 ст.
Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
63 года, ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №689, стр. 74

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