(Юган) Жанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юган) Жанна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1939

Дата смерти

16.10.1996

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
09.03.1939

Отец: Юган Петр

Мать: Юган Мария

Смерть
16.10.1996
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