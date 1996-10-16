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(Юган) Жанна
(Юган) Жанна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1939
Дата смерти
16.10.1996
Пол
Женский
Отец
Юган Петр
1910 г.р.
Мать
Юган (Устинская) Мария
1914 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1939
Отец:
Юган Петр
Мать:
Юган Мария
Смерть
16.10.1996
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