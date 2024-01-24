Сапожников Влас Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.04.1826 ст.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Сапожникова Христина Власовна
Мать ребёнка: Сапожникова Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Сапожникова Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сапожникова Марфа Власовна
Мать ребёнка: Сапожникова Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сапожникова Евдокия Власовна
Мать ребёнка: Сапожникова Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Акилина Власовна
Смерть
1868