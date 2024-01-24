Сапожников Влас Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Влас Моисеевич

Сапожников Влас Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.04.1826 ст.

Жена: Сапожникова Агафья Афанасьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Сапожникова Христина Власовна

Мать ребёнка: Сапожникова Агафья Афанасьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сапожников Иван Власович

Мать ребёнка: Сапожникова Агафья Афанасьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сапожникова Марфа Власовна

Мать ребёнка: Сапожникова Агафья Афанасьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сапожникова Евдокия Власовна

Мать ребёнка: Сапожникова Агафья Афанасьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Акилина Власовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1868
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close