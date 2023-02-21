Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья

Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Семененко Аким Иванович

Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Семененко Марина Ивановна

Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Семененко Иван Иванович

Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Семененко Макар Иванович

Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Семененко Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close