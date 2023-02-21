Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Семененко Марина Ивановна
Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Семененко Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Семененко Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно