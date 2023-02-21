Киткин Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Киткин Иван Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1900
Сын: Киткин Александр Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Киткин Гавриил Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Киткин Василий Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ратник ополчения 2-го разряда