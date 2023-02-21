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Киткин Гавриил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Киткин Иван Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1900

Сын: Киткин Александр Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Киткин Гавриил Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Киткин Иван Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Киткин Василий Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ратник ополчения 2-го разряда
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