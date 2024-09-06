Зайцева Матрена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Поликарп Стефанович
Отец ребёнка: Зайцев Стефан Семенович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)
Отец ребёнка: Зайцев Стефан Семенович
Юрьево, Застолбская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно