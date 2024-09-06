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Зайцева Матрена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Поликарп Стефанович

Отец ребёнка: Зайцев Стефан Семенович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Отец ребёнка: Зайцев Стефан Семенович

Юрьево, Застолбская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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