Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Зайцев Стефан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грачева (Зайцева) Любовь Варлаамовна
Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1885
Сын: Зайцев Николай Варлаамович
Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1887
Сын: Зайцев Сергей Варлаамович
Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Зайцев Алексей Варлаамович
Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зайцева Ольга Варлаамовна
Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно