Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Место рождения

Юрьево, Застолбская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Зайцев Стефан Семенович

Мать: Зайцева Матрена Никитична

Юрьево, Застолбская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грачева (Зайцева) Любовь Варлаамовна

Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1885

Сын: Зайцев Николай Варлаамович

Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.1887

Сын: Зайцев Сергей Варлаамович

Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1890

Сын: Зайцев Алексей Варлаамович

Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зайцева Ольга Варлаамовна

Мать ребёнка: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.