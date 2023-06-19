Юринова (Зарембо) Анастасия Устиновна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1913 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1914 ст.
Дочь: Юринова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Юринов Андрей Карпович
Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно