Юринова (Зарембо) Анастасия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Зарембо) Анастасия Устиновна

Место рождения

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.02.1913 ст.

Муж: Юринов Андрей Карпович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1914 ст.

Дочь: Юринова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Юринов Андрей Карпович

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно