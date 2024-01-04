Зарембо Устин Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарембо Устин Семёнович

Зарембо Устин Семёнович

Место рождения

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Зарембо Семён Тимофеевич

Мать: Зарембо Ефимия Борисовна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Бракосочетание
03.02.1892 ст.

Жена: Зарембо Евдокия Дмитриевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1892 ст.

Сын: Зарембо Николай Устинович

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Юринова Анастасия Устиновна

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1899 ст.

Сын: Зарембо Фока Устинович

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.

Дочь: Зарембо Матрёна Устиновна

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1904 ст.

Дочь: Кошина Наталья Устиновна

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1910 ст.

Дочь: Зарембо Антонина Устиновна

Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close