Зарембо Устин Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Зарембо Семён Тимофеевич
Мать: Зарембо Ефимия Борисовна
Бракосочетание
03.02.1892 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1892 ст.
Сын: Зарембо Николай Устинович
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Юринова Анастасия Устиновна
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.09.1899 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.
Дочь: Зарембо Матрёна Устиновна
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.06.1904 ст.
Дочь: Кошина Наталья Устиновна
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1910 ст.
Дочь: Зарембо Антонина Устиновна
Мать ребёнка: Зарембо Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно