Веримиюк Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веримиюк Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веремеюк Фома

Мать: не указана