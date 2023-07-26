Веремеюк Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремеюк Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веремеюк Василий Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веримиюк Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Веремеюк Антон Фомич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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