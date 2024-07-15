Канаков Кабикен Мухамович 21.06.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Канаков Кабикен Мухамович

Место рождения

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

21.06.1942

Дата смерти

19.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
казах в свидетельстве о смерти и в свидетельстве о браке отчество отличается
Бракосочетание
19.08.1965

Жена: Канакова (Брендель) Мария Адольфовна

лобинский сельский совет (в Краснозёрском районе Новосибирской области)
Рождение ребёнка
28.05.1970

Дочь: Хомченко (Канакова) Наталья Кабикенова

Мать ребёнка: Канакова (Брендель) Мария Адольфовна

с. Афанасово, Краснозерский район, Новосибирская область
Смерть
19.07.1976
с. Афанасово, Краснозерский район, Новосибирская область

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