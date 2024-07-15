Канаков Кабикен Мухамович
Место рождения
Дата рождения21.06.1942
Дата смерти19.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
казах в свидетельстве о смерти и в свидетельстве о браке отчество отличается
Бракосочетание
19.08.1965
лобинский сельский совет (в Краснозёрском районе Новосибирской области)
Рождение ребёнка
28.05.1970
Дочь: Хомченко (Канакова) Наталья Кабикенова
Мать ребёнка: Канакова (Брендель) Мария Адольфовна
с. Афанасово, Краснозерский район, Новосибирская область
Смерть
19.07.1976
с. Афанасово, Краснозерский район, Новосибирская область