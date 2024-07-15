Канакова (Брендель) Мария Адольфовна 1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Канакова (Брендель) Мария Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1965

Муж: Канаков Кабикен Мухамович

лобинский сельский совет (в Краснозёрском районе Новосибирской области)
Рождение ребёнка
28.05.1970

Дочь: Хомченко (Канакова) Наталья Кабикенова

Отец ребёнка: Канаков Кабикен Мухамович

с. Афанасово, Краснозерский район, Новосибирская область

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