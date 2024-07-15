Канакова (Брендель) Мария Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1965
лобинский сельский совет (в Краснозёрском районе Новосибирской области)
Рождение ребёнка
28.05.1970
Дочь: Хомченко (Канакова) Наталья Кабикенова
Отец ребёнка: Канаков Кабикен Мухамович
с. Афанасово, Краснозерский район, Новосибирская область