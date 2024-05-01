Бобровский Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1906
Сын: Бобровский Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Бобровская (Шестакова) Прасковья (Параскева) Михайловна
Рождение ребёнка
22.02.1908
Сын: Бобровский Иннокентий Алексеевич
Мать ребёнка: Бобровская (Шестакова) Прасковья (Параскева) Михайловна
Рождение ребёнка
21.09.1909 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1911
Бракосочетание
08.07.1915 ст.
оба бракосочетались вторым браком. Евдокия Ивановна - Бажеевского села вдова Бойкова
Рождение ребёнка
08.09.1916 ст.
Дочь: Босых Конных (Бобровская) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Бобровская Бойкова (Сорокина) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно