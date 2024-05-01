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Бобровский Алексей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бобровский Герасим Исидорович?

Мать: Бобровская Елена Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1906

Сын: Бобровский Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Бобровская (Шестакова) Прасковья (Параскева) Михайловна

Бажей, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Бобровский Иннокентий Алексеевич

Мать ребёнка: Бобровская (Шестакова) Прасковья (Параскева) Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1909 ст.

Сын: Бобровский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Бобровская (Шестакова) Прасковья (Параскева) Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1911

Сын: Бобровский Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Бобровская (Шестакова) Прасковья (Параскева) Михайловна

Бракосочетание
08.07.1915 ст.

Жена: Бобровская Бойкова (Сорокина) Евдокия Ивановна

Бажей, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
оба бракосочетались вторым браком. Евдокия Ивановна - Бажеевского села вдова Бойкова
Рождение ребёнка
08.09.1916 ст.

Дочь: Босых Конных (Бобровская) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Бобровская Бойкова (Сорокина) Евдокия Ивановна

Бажей, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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