Бобровская Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1909
Сын: Бобровский Иннокентий Алексеевич
Отец ребёнка: Бобровский Алексей Герасимович
Россия, село Бажей, Иркутской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобровский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Бобровский Алексей Герасимович
Смерть
Неизвестно