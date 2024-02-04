Бобровская Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1909

Сын: Бобровский Иннокентий Алексеевич

Отец ребёнка: Бобровский Алексей Герасимович

Россия, село Бажей, Иркутской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобровский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Бобровский Алексей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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