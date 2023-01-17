Шарыгина (Тупицина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина (Тупицина) Мария Федоровна

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Место рождения

Кулагино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

07.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Тупицин Фёдор Михайлович

Мать: Тупицина Матрёна Григориевна

Кулагино, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.01.1941

Сын: Шарыгин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Шарыгин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Ильич

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Ильич

Смерть
07.06.1992
Похороны
Неизвестно
Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Пафнутово
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