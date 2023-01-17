Шарыгина (Тупицина) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1906
Дата смерти07.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Рождение ребёнка
08.01.1941
Сын: Шарыгин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Шарыгин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Шарыгин Михаил Ильич
Смерть
07.06.1992
Похороны
Неизвестно
Кладбище деревни Пафнутово