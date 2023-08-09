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Шарыгин Михаил Ильич

Место рождения

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

30.11.1907

Дата смерти

18.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 30.11.1907 по 04.03.1942
Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение
30.11.1907

Отец: Шарыгин Илья

Мать: не указана

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.01.1941

Сын: Шарыгин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шарыгина Мария Федоровна

Призыв на военную службу
04.03.1942
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Образование
До 1942
Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
3 класса
Работа или профессия
До 1942
Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Колхозник, кочегар
Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Мария Федоровна

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарыгина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шарыгина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Шарыгина Мария Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Работник колхоза, логистика | Развозил щетки произведенные колхозом
Смерть
18.07.1969
Похороны
Неизвестно
Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Пафнутово