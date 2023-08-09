Шарыгин Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения30.11.1907
Дата смерти18.07.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 30.11.1907 по 04.03.1942
Рождение
30.11.1907
Отец: Шарыгин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1941
Сын: Шарыгин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шарыгина Мария Федоровна
Призыв на военную службу
04.03.1942
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Образование
До 1942
3 класса
Работа или профессия
До 1942
Колхозник, кочегар
Рождение ребёнка
Около 1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарыгина Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарыгина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шарыгина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Шарыгина Мария Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Работник колхоза, логистика | Развозил щетки произведенные колхозом
Смерть
18.07.1969
Похороны
Неизвестно
Кладбище деревни Пафнутово